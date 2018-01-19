Один из них, к примеру, сняли учащиеся Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области.
На другом молодые люди танцуют в футболках с надписью "МЧС" — это видео приписывают студентам Академии гражданской защиты МЧС.
16 января в сети обратили внимание на клип, снятый ульяновскими курсантами по мотивам Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси. Действие происходит в студенческом общежитии. В ролике студенты в нижнем белье с кожаными ремнями и форменных фуражках танцуют, активно двигая бедрами под музыку. Видео быстро стало вирусным. Пользователи разделились на два лагеря: одни стали хвалить учащихся за креатив и "отжиг в духе времени", другие обвинили молодых людей в нанесении урона репутации вуза.
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