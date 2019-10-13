В выступлениях примут участие гитарист Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит на сцене покойного барабанщика Георгия Гурьянова, не сообщается. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.

Сам Виктор Цой будет представлен в качестве оцифрованного голоса с оригинальных многоканальных записей.

Концерты должны состояться 31 октября 2020 года в Санкт-Петербурге и 21 ноября в Москве. Продажа билетов начнется ровно за год до первого концерта.

В последний раз Каспарян, Тихомиров и Гурьянов собрались вместе в 2012 году и сделали подарок поклонникам “Кино” в честь 50-летия Виктора Цоя — закончили работу над незавершенной песней “Атаман”.