В выступлениях примут участие гитарист Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит на сцене покойного барабанщика Георгия Гурьянова, не сообщается. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.
Сам Виктор Цой будет представлен в качестве оцифрованного голоса с оригинальных многоканальных записей.
Концерты должны состояться 31 октября 2020 года в Санкт-Петербурге и 21 ноября в Москве. Продажа билетов начнется ровно за год до первого концерта.
В последний раз Каспарян, Тихомиров и Гурьянов собрались вместе в 2012 году и сделали подарок поклонникам “Кино” в честь 50-летия Виктора Цоя — закончили работу над незавершенной песней “Атаман”.
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