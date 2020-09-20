ВИДЕО | “Чудище для сексуальных утех”. Джигурда и Волочкова устроили пьяное пошлое шоу

Судя по всему, Джигурда приехал в гости к давней подруге и решил отметить это обильной порцией горячительных напитков. Знаменитости активно публиковали ролики и забавные посты о своих посиделках — они рассуждали о жизни, философии и любви. В какой-то момент один из друзей балерины решил снять видео, на котором она стоит в футболке с надписью “никто не уйдет отсюда девственницей” и просит Никиту об интимной услуге.

“Из заморских стран, батюшка, привези мне чудище для сексуальных утех”, — обращается Волочкова. “Что ты такое говоришь, какое чудище для сексуальных утех”, — вопрошает Джигурда. “Ну, тогда привези мне цветочки аленький”, — не унимается Анастасия. “То есть длинным путем пойдем, дорогая?” — цитирует старую сценку из КВН Никита. “Очень длинным пойдем, а у тебя длинный ли вообще?” — продолжает балерина.

После странного диалога шоумен, возбужденный от сексуальных разговоров с танцовщицей, решается на смелый шаг и начинает бесцеремонно лапать ее за грудь. Примечательно, что народная артистка Северной Осетии нисколько не стесняется этого. “Вот это сердце в груди богини Волочковой! Грудь я щупаю, потому что мне позволено, как батюшке. Она настоящая, не верьте ни Собчак, ни Тине Канделаки. Грудь настоящая, соски настоящие, храм матери настоящий — подтверждаю”, — говорит Джигурда.

Стоит отметить, что не всем поклонникам понравилось такое поведение двух звезд. В Сети резко осудили не только 59-летнего Никиту, но и 44-летнюю Волочкову. Видимо, немного протрезвев, звезды решили удалить ролик, но он уже активно разошелся в Сети.