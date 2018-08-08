Исполнительница и ювелир Айза Долматова, бывшая жена рэпера Гуфа, заявила об избиении. Об этом она сообщила в Instagram и выложила видеозапись инцидента.
Айза Анохина
© Фото из социальных сетей

"Такая странная ситуация сегодня произошла. Из ряда вон выходящая. Совершенно неожиданная и мерзкая. Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался еще ударить ногой, но его остановили", — написала она.

Артистка добавила, что она "вступилась за друзей, которые случайно уронили байк индонезийца". Инцидент произошел на Бали.

"Я вообще сидела в машине, пока не осознала, что происходит дурная ситуация и совершенно безумный человек с огромным камнем стоит, пытаясь кинуть его в лобовое стекло. Я выскочила из машины, с деньгами в руках, пытаясь отдать ему за наш проступок, который был спланирован им же, этим индонезийцем, в попытке поиметь денег с туристов. Но ему было мало денег! У них это частая практика", — добавила Долматова.

По ее словам, она и ее друзья говорили с индонезийцем очень тактично, но скоро к нему присоединился другой местный. "Он ударил кулаком в лицо, слава богу, я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил", — рассказала певица.

Кусочек этого безумия.

A post shared by A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) on Aug 7, 2018 at 4:23am PDT

Lenta.ru
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