"Такая странная ситуация сегодня произошла. Из ряда вон выходящая. Совершенно неожиданная и мерзкая. Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался еще ударить ногой, но его остановили", — написала она.
Артистка добавила, что она "вступилась за друзей, которые случайно уронили байк индонезийца". Инцидент произошел на Бали.
"Я вообще сидела в машине, пока не осознала, что происходит дурная ситуация и совершенно безумный человек с огромным камнем стоит, пытаясь кинуть его в лобовое стекло. Я выскочила из машины, с деньгами в руках, пытаясь отдать ему за наш проступок, который был спланирован им же, этим индонезийцем, в попытке поиметь денег с туристов. Но ему было мало денег! У них это частая практика", — добавила Долматова.
По ее словам, она и ее друзья говорили с индонезийцем очень тактично, но скоро к нему присоединился другой местный. "Он ударил кулаком в лицо, слава богу, я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил", — рассказала певица.
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