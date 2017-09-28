Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях видеофрагменты, снятые на одном из ее недавних концертов с исполнением суперхита Мадонны 1990-го года Vogue.

Судя по всему, экс-звезда "Дом-2" ожидала восхищенных откликов, однако ее подписчики в Instagram не оценили смелости новоиспеченной поп-звезды. "Бузова, ну куда ты лезешь? Вокал, даже под фанеру, откровенно слабый! Танцы, кхм, тоже не Тодес. Или делай хорошо или не позорься. Хотя... кому я говорю?! Деньги же не пахнут, да, Олечка?", - спрашивают Бузову в комментариях к публикации.

Как и просили публикую для Вас кусочек видео со своего выступления на концерте 🎤 До сих пор переполняют эмоции! 😻Для меня большая честь исполнять легендарную песню Мадонны #Vogue 🔝🎤 🙌🏻 Что скажете?☺️

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Sep 27, 2017 at 12:18pm PDT

SHOWTIME!
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