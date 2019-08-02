В своем профиле в Instagram режиссер опубликовал видео с Ксенией, лаконично подписав его: "Я люблю тебя".
Напомним, о романе Собчак и Богомолова впервые заговорили несколько месяцев назад, когда она еще была замужем за актером Максимом Виторганом. Слухи переросли в скандал после попавшей в записи камер видеонаблюдения потасовки между мужчинами. Как сообщали СМИ, развод Ксении и Максима прошел мирно, стороны смогли договориться о всех аспектах, включая и вопрос дальнейшего воспитания их общего сына Платона. Бывшие супруги даже выезжали вместе с ребенком на отдых.
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Я люблю тебя
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