Российский режиссер Константин Богомолов признался в любви к телеведущей Ксении Собчак.
© Itar-Tass / Scanpix

В своем профиле в Instagram режиссер опубликовал видео с Ксенией, лаконично подписав его: "Я люблю тебя".

Напомним, о романе Собчак и Богомолова впервые заговорили несколько месяцев назад, когда она еще была замужем за актером Максимом Виторганом. Слухи переросли в скандал после попавшей в записи камер видеонаблюдения потасовки между мужчинами. Как сообщали СМИ, развод Ксении и Максима прошел мирно, стороны смогли договориться о всех аспектах, включая и вопрос дальнейшего воспитания их общего сына Платона. Бывшие супруги даже выезжали вместе с ребенком на отдых.

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Я люблю тебя

A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on Aug 1, 2019 at 7:15am PDT

SHOWTIME!
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