Для достоверного изображения тележурналистки Шабельников не только использовал грим, парик и женскую одежду, но и постарался максимально точно воспроизвести стиль речи и манеры Собчак. Единственное, что ему не удается и о чем сожалеет Илья, это женский голос.
Пародия оказалась настолько успешной, что за три дня ее посмотрели более 2,2 миллионов человек. К этому приложила руку и сама героиня выпуска. Посмотрев пародию, Ксения назвала ее гениальной и призвала всех выводить ролик в топы YouTube.
По мнению людей, оставивших свои комментарии под видео, пародия настолько Шабельникову, что в некоторых эпизодах они испытывали так называемый "испанский стыд" - чувство, когда опозорился кто-другой, но стыдно почему-то тебе.
Предупреждаем, в видео используется ненормативная лексика.
ВИДЕО: Блогер снял лучшую пародию на Собчак, из-за которой людям почему-то стыдно
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