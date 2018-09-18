18 сентября Гарри и Лиза - дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина - отмечают свой пятый день рождения.
Семья Галкиных
© Скриншот

Уже утром Максим Галкин, который ведет видеодневник жизни близнецов, опубликовал видеоролик с малышами и их подарками. На день рождения Гарри и Лиза получили в подарок хомячков и канареек, очень обрадовавшись питомцам.

На днях Галкин также поделился снятым еще в августе в Юрмале роликом, на котором показал, как его дети осваивают трассу препятствий в парке в Дзинтари. Можно отметить, что для своего возраста Гарри и Лиза весьма ловко справляются с заданиями. И неудивительно, ведь во время юрмальского отдыха, как пишет Максим, малыши ежедневно по часу тренировались на трассе.

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Лиза попросила маму её нарисовать. Портрет с натуры, так сказать. 👩‍🎨 #елизаветагалкина #алла

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Sep 15, 2018 at 6:49am PDT

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