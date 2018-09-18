Уже утром Максим Галкин, который ведет видеодневник жизни близнецов, опубликовал видеоролик с малышами и их подарками. На день рождения Гарри и Лиза получили в подарок хомячков и канареек, очень обрадовавшись питомцам.
На днях Галкин также поделился снятым еще в августе в Юрмале роликом, на котором показал, как его дети осваивают трассу препятствий в парке в Дзинтари. Можно отметить, что для своего возраста Гарри и Лиза весьма ловко справляются с заданиями. И неудивительно, ведь во время юрмальского отдыха, как пишет Максим, малыши ежедневно по часу тренировались на трассе.
View this post on Instagram
Сегодня Гарри с Лизой исполняется 5 лет! 😍 #елизаветагалкина #гарригалкин #деньрождения
View this post on Instagram
Лиза попросила маму её нарисовать. Портрет с натуры, так сказать. 👩🎨 #елизаветагалкина #алла
ВИДЕО: Близнецам Пугачевой и Галкина исполнилось 5 лет (1)
18 сентября Гарри и Лиза - дети Аллы Пугачевой и Максима...
"Скоро из всех утюгов и гладильных досок". ЛСП, Feduk и Крид с новым треком на "Вечернем Урганте"
Вчера в программе «Вечерний Ургант» белорусский рэпер...
Богдан Титомир, Алена Апина и другие: в кого превратились звезды 90-х
Когда-то они собирали стадионы, а их песни звучали из...
Леонардо ди Каприо все время ходит в шортах. Солист Coldplay написал об этом целую песню
На праздновании двадцатого юбилея благотворительного...
TOP новостей
Врачи хотят, чтобы жители платили за визиты (63)
В публичном пространстве появилась информация о том,...
Минобороны РФ: ПВО Сирии сбили российский Ил-20, "израильтяне подставили его под огонь" (173)
Официальный представитель министерства обороны...
Новый способ расчета в Литве: потребуется только смартфон (8)
Банк Swedbank 18 сентября представил бесконтактную версию...
Сквернялис: минимальная зарплата с января может составить 430 евро (11)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что с...
"У талибов нет ушей": стратегия в отношении нацменьшинств Литвы – составляющая безопасности (11)
"Усатые бобры историографии", угроза с Востока и другие...