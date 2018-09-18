Уже утром Максим Галкин, который ведет видеодневник жизни близнецов, опубликовал видеоролик с малышами и их подарками. На день рождения Гарри и Лиза получили в подарок хомячков и канареек, очень обрадовавшись питомцам.

На днях Галкин также поделился снятым еще в августе в Юрмале роликом, на котором показал, как его дети осваивают трассу препятствий в парке в Дзинтари. Можно отметить, что для своего возраста Гарри и Лиза весьма ловко справляются с заданиями. И неудивительно, ведь во время юрмальского отдыха, как пишет Максим, малыши ежедневно по часу тренировались на трассе.