Находящаяся на пятом месяце беременности герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сыграла в хоккей со шведскими школьниками. Супруге принца Уильяма даже удалось забить гол. Миддлтон вышла на лед во время официального визита в Стокгольм, сообщает People.
Kate Middleton
© Vida Press

Учитывая положение герцогини Кембриджской, ей не предлагали надеть коньки. Более того, на льду перед Кейт Миддлтон постелили красную дорожку, чтобы королевская особа не споткнулась. Супруга принца Уильяма с мужем ударили по воротам, им дали по три попытки. Кейт Миддлтон забила один гол, принц Уильям — два.

После матча внук Елизаветы II с женой сфотографировались вместе со шведскими школьниками и другими представителями принимающей стороны. Затем британцы отправились в королевский дворец на встречу с кронпринцессой Викторией и ее супругом Даниэлем.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Суд подтвердил развод Армена Джигарханяна (1)

Суд оставил в силе решение о разводе 82-летнего...

ВИДЕО: Беременная Кейт Миддлтон сыграла в хоккей

Находящаяся на пятом месяце беременности герцогиня...

Харви Вайнштейн вновь ответил обвинившей его в изнасиловании актрисе (2)

Продюсер Харви Вайнштейн вновь ответил актрисе Роуз...

Дата выхода "Игры престолов" оказалась фейком

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая роль Арьи Старк в...

Звезда "Зачарованных" детально описала свое изнасилование (3)

Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по...

TOP новостей

Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (8)

Преподаватель Вильнюсской художественной академии...

Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (17)

В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...

Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (220)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

Узница Каунасского гетто и Штуттгофа: в лагере сначала остригли и заставили мыться (21)

После войны узницу Каунасского гетто и Штуттгофа...

Жуткие подробности ДТП с участием BMW: шансов на спасение не было (10)

"Может , кто знает, кто дешево отключает лампочки? Нужно...