Учитывая положение герцогини Кембриджской, ей не предлагали надеть коньки. Более того, на льду перед Кейт Миддлтон постелили красную дорожку, чтобы королевская особа не споткнулась. Супруга принца Уильяма с мужем ударили по воротам, им дали по три попытки. Кейт Миддлтон забила один гол, принц Уильям — два.
После матча внук Елизаветы II с женой сфотографировались вместе со шведскими школьниками и другими представителями принимающей стороны. Затем британцы отправились в королевский дворец на встречу с кронпринцессой Викторией и ее супругом Даниэлем.
The Duchess takes a shot at goal! 🏒#RoyalVisitSweden pic.twitter.com/FNjaZrlU6P— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 30 января 2018 г.
ВИДЕО: Беременная Кейт Миддлтон сыграла в хоккей
Находящаяся на пятом месяце беременности герцогиня...
Харви Вайнштейн вновь ответил обвинившей его в изнасиловании актрисе (2)
Продюсер Харви Вайнштейн вновь ответил актрисе Роуз...
Звезда "Зачарованных" детально описала свое изнасилование (3)
Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по...
TOP новостей
Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (8)
Преподаватель Вильнюсской художественной академии...
Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (17)
В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...
Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (220)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Узница Каунасского гетто и Штуттгофа: в лагере сначала остригли и заставили мыться (21)
После войны узницу Каунасского гетто и Штуттгофа...
Жуткие подробности ДТП с участием BMW: шансов на спасение не было (10)
"Может , кто знает, кто дешево отключает лампочки? Нужно...