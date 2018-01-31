ВИДЕО: Беременная Кейт Миддлтон сыграла в хоккей

Учитывая положение герцогини Кембриджской, ей не предлагали надеть коньки. Более того, на льду перед Кейт Миддлтон постелили красную дорожку, чтобы королевская особа не споткнулась. Супруга принца Уильяма с мужем ударили по воротам, им дали по три попытки. Кейт Миддлтон забила один гол, принц Уильям — два.

После матча внук Елизаветы II с женой сфотографировались вместе со шведскими школьниками и другими представителями принимающей стороны. Затем британцы отправились в королевский дворец на встречу с кронпринцессой Викторией и ее супругом Даниэлем.