На ролике 32-летняя венесуэльская модель позирует для фотографа в белом раздельном купальнике. В это время к ней подбегает свинья и кусает ее. Девушка кричит и отбегает в сторону, несколько свиней бросаются за ней. Затем Левин демонстрирует след от укуса на левой ягодице.

За сутки ролик набрал более 5,2 миллиона просмотров. Девушка прокомментировала произошедшее несколькими эмодзи.

Багамские плавающие свиньи живут на небольшом необитаемом острове Биг-Мейджор-Кей, прозванном островом Свиней. Туристы добираются туда, чтобы не только посмотреть на животных, но и поплавать с ними.

Неизвестно, как именно свиньи попали на Биг-Мейджор-Кей. По одной из версий, их завезли туда моряки. Они собирались вернуться и съесть животных, однако этого не произошло. Согласно другой теории, свиньи выжили в кораблекрушении и смогли самостоятельно доплыть до берега. Некоторые думают, что их специально завезли на остров для привлечения туристов.