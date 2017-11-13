ВИДЕО: Анне Вески и Тынис Мяги встретились с Максимом Галкиным

11 ноября гостями передачи “Сегодня вечером” стали звезды Прибалтики, в том числе Анне Вески и Тынис Мяги. Они рассказали Максиму Галкину о свое жизни во времена СССР и о том, чем занимаются сейчас.
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