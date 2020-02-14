ВИДЕО | Ангелина Вовк с возможным женихом прибыла в загс с цветами — но не жениться

“Моя душа трепещет… Это знаковое место в Москве, сюда стремятся очень многие заключить союз двух влюбленных сердец. Тем более в преддверии дня всех влюбленных! Желаем всем счастья и любви!” — рассказывает в ролике Вовк.

“Я… мы пока не комментируем это. Чуть позже позвоните”, — уходит от ответа телеведущая.

“Они решили продолжить интригу — ждут приглашения на ток-шоу: там за эксклюзив платят гонорар. Будет ли заявление в загс — зависит от того, будет ли стоящее коммерческое предложение от ТВ!” — раскрывает интригу знакомая Куницына и Вовк.

Все дело в том, что Михаил уговорил Ангелину интриговать публику, привлекая внимание к их паре. Это пиар, а значит будет больше предложений о ведении мероприятий и возможны гонорары за эксклюзивное интервью на ток-шоу (от 2 до 5 млн. руб.). Но ранее Вовк не готова была к откровенной истории любви: телеведущая ограничивалась рассказом о том, какой хороший друг Миша и как возможно они когда-нибудь поженятся. Такую историю не продашь — решаться ли они на более активные действия покажет время. Пока пара заявление в загс не подала. Более того, из-за рабочих нагрузок Ангелина и Михаил стали реже встречаться. Живут они отдельно. В новом году Вовк провела отпуск отдельно от Михаила, который интриговал подписчиков в соцсетях совместными роликам, вводя в заблуждение об отдыхе вдвоем. На самом деле Вовк уехала в санаторий одна.

Вовк — 77 лет, а радиоведущему и историку музыки Куницыну всего 50 лет. Ангелина Михайловна на публике шутит так: “Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит его на флорентийской башне — я за него замуж не пойду!” А потом на наши расспросы добавляет уже с интригой в голосе: “События будут развиваться!”

Предложение Куницын действительно сделал — официальное. Причем он давно намекал телеведущей на то, что готов перевести их давние дружеские отношения в брачно-официальные. Но Ангелина Вовк в серьезных разговорах с друзьями говорит, что не представляет себе, как она решится на свадьбу, и продолжает относится к Михаилу, как к другу. Но ведь возможно все: в окружении телеведущей говорят, что не удивятся если Миша уговорит Ангелину.