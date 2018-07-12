ВИДЕО: Алла Пугачева дала первое большое интервью за последние 10 лет

В интервью Меньшикову Пугачева рассказала о том, что в детстве была очень застенчивой, при этом она всегда была чем-то занята, а когда ей разрешали отдыхать - и она не знала как. Несмотря на занятия музыкой, петь Алла не планировала, но жизнь все расставила по своим правилам.

Сама она теперь детей воспитывает так: не наказывает, старается все объяснить. "Чтобы что-то ребенку дать, надо понять, что он хочет вообще", - говорит Пугачева.

Мужа - Максима Галкина - певица называет старичком, заблудившимся в детстве. И это, как поясняет Алла, очень заметно по тому, как обустроен их дом в Подмосковье. Сама она предпочитает функциональность, но идеи супруга приняла. "Когда Макс начал делать этот Диснейленд, я была против. Гаргульи у входа - я их даже боялась. А Макс говорил: "Они нас охраняют". Он такой старичок, заблудившийся в детстве. Вот он мечтал такой замок сделать и сделал. У гаргулий, кстати, есть имена: Гарри, Гуля, Корноуэлл и Тибальд. А я впечатлительная - прохожу теперь мимо и здороваюсь. Потом поставил ограду вокруг замка - черную, чугунную, со знаменами. Спрашивает: "Нравится тебе?" А я говорю: "Как будто здесь генерала похоронили". Но, несмотря на расхождение вкусов, мне все это безумно нравится".

Пугачева уверена, что достигла настоящего успеха в своей жизни. Такого, который известен единицам ее коллег. "Многие современные звезды не знают, что такое настоящий успех. Разве что, может быть, Киркоров". При этом ее обижают слова тех, кто так и не смог его добиться, о том, что "Алла Пугачева перекрыла им кислород".

Певица уверена, что и в 80 лет будет выходить на сцену - иначе она не может. Да и жить на содержании мужа не сможет, говорит, "не мое это совершенно". А мужа своего она очень ценит. "Не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый - все, что надо. Смотрю и думаю: "Как же мне повезло наконец!" Я один раз его только спросила: "Я могу спокойно стареть с тобой?" Вы бы видели его глаза: "Ты сумасшедшая? Конечно, не бойся ничего". И все", - отзывается о Галкине Алла.