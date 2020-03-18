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Александр Малинин сорвал несколько ближайших выступлений. Исполнитель пожаловался, что всему виной — проблемы со здоровьем. Народному артисту внезапно стало плохо — поднялось высокое давление. Он обратился к медикам, которые внимательно отнеслись к проблеме и оставили его под наблюдением, — переживают “7 дней”.
Фото malinin.ru
Фото malinin.ru
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Дорогие друзья!!! Я очень расстроен тем что мне пришлось отменить свои концерты в связи с плохим самочувствием. Надеюсь на скорое выздоровление. До встречи на моих концертах!!! #александрмалинин

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) 16 Мар 2020 в 5:53 PDT

“Я очень расстроен тем, что мне пришлось отменить свои концерты в связи с плохим самочувствием. Надеюсь на скорое выздоровление”, — рассказал певец. В этой истории есть один относительно положительный факт: судя по симптомам, о коронавирусе речь не идет. Да и сам певец в комментариях подтвердил это.

Не исключено, что проблемы с давлением у певца появились на фоне переживаний. Недавно стало известно, что дочь Малинина от Ольги Зарубиной собирается подать на него в суд. Девушка, прожившая много лет в Америке, заявила: отец много раз публично унижал её, что привело её к депрессии. Зарубина с дочерью намерены отсудить у артиста три миллиона рублей. Ранее Александр судился с бывшей женой из-за алиментов. В этой сложной ситуации Малинина поддерживают жена Эмма и двое детей от брака с ней: дочь Устинья и сын Фрол. Оба ребёнка певца живут и учатся за границей.

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