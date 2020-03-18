“Я очень расстроен тем, что мне пришлось отменить свои концерты в связи с плохим самочувствием. Надеюсь на скорое выздоровление”, — рассказал певец. В этой истории есть один относительно положительный факт: судя по симптомам, о коронавирусе речь не идет. Да и сам певец в комментариях подтвердил это.

Не исключено, что проблемы с давлением у певца появились на фоне переживаний. Недавно стало известно, что дочь Малинина от Ольги Зарубиной собирается подать на него в суд. Девушка, прожившая много лет в Америке, заявила: отец много раз публично унижал её, что привело её к депрессии. Зарубина с дочерью намерены отсудить у артиста три миллиона рублей. Ранее Александр судился с бывшей женой из-за алиментов. В этой сложной ситуации Малинина поддерживают жена Эмма и двое детей от брака с ней: дочь Устинья и сын Фрол. Оба ребёнка певца живут и учатся за границей.