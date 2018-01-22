ВИДЕО: Актеры, которые не могут сработаться друг с другом

Чем больше на съемочной площадке Голливудских звезд, тем выше вероятность трений между ними. Даже если их персонажи ладят друг с другом по сюжету, нет гарантий, что в жизни они ведут себя так же. Есть актеры, которым тяжело работать вместе.