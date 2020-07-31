По словам адвоката, родственники Сергея Захарова через третьих лиц сначала обратились к нему с предложением решить вопрос за 50 миллионов рублей. После этого они увеличили запрашиваемую сумму до 150 миллионов рублей.
Пашаев также повторно заявил, что вину они не признают и готовы заплатить деньги, только чтобы оппоненты "показали свое истинное" лицо.
Ранее Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признал свою вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. По словам защитника актера, информация адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер признал вину, а потом отказался от своих слов, неверная. Он заявил, что в этом вопросе будет разбираться суд.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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