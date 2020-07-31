aA
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что родственники погибшего в автокатастрофе водителя запросили 150 миллионов рублей (1,76 млн евро) для закрытия дела.
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
© Itar-Tass / Scanpix

По словам адвоката, родственники Сергея Захарова через третьих лиц сначала обратились к нему с предложением решить вопрос за 50 миллионов рублей. После этого они увеличили запрашиваемую сумму до 150 миллионов рублей.

Пашаев также повторно заявил, что вину они не признают и готовы заплатить деньги, только чтобы оппоненты "показали свое истинное" лицо.

Ранее Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признал свою вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. По словам защитника актера, информация адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер признал вину, а потом отказался от своих слов, неверная. Он заявил, что в этом вопросе будет разбираться суд.

Статьи по теме:
Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля  (4)
Михаил Ефремов сидит в "гадюшнике", читает и пьет минералку: будни домашнего ареста  (9)

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

С субботы в Литве возвращают обязательное ношение масок в помещениях  весточка министру (23)

В минувшую среду правительство Литвы решило с 1...

Šiauliai Šiauliai Šiauliai

В Шяуляй наплыв туристов: некоторые и поверить не могут, что в этом городе так хорошо (28)

Если вы соберетесь провести выходные в Шяуляй ,...

Борьба с коронавирусом в Литве: Кубилюс сказал, что делал бы иначе (53)

Член Европарламента от консерваоров Андрюс Кубилюс...

Глава Минздрава вернулся из отпуска и принялся за решение проблем (5)

После инцидента с серверами e.sveikatа в Центре регистра...

Торговца американскими автомобилями в Литве подозревают в сокрытии почти миллиона евро (1)

Вильнюсское управление Службы расследования...

|Maža didelių žinių kaina