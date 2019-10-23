ВИДЕО | 74-летний Петросян ради молодой пассии 2-3 раза в неделю ходит в фитнес-центр

С тех пор, как о Евгение Петросяне начала заботиться его молодая возлюбленная Татьяна Брухунова, немолодой юморист посвежел и вообще обрел вторую или третью молодость. Чтобы выглядеть еще бодрее, Петросян записался в спортзал, — пишет КП.
Евгений Петросян
© Sputknik/Scanpix

Евгений Ваганович признался, что теперь он регулярно, по два-три раза в неделю качает мышцы в фитнес-центре. И это не считая постоянных репетиций, концертов и гастролей! Поклонники уверены: юморист так старается ради своей 30-летней пассии.

“Сейчас сумасшедшего графика в гастрольных выступлениях у меня нет. — успокаивает их Петросян. — Но я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал”.

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Артист признается, что он чувствует себя счастливым. А для этого не нужны какие-то сверхусилия: “Мы живем — это уже радость. Солнышко выглянуло — радость. Утром проснулся — радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни, — советует Петросян. — Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли”.

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Я сердечно благодарен врачам помогающим мне бороться за своё здоровье! Говорят, старость - это единственный способ жить долго. Но, чтобы это стало реальностью - нужно заниматься собой! «Открытая клиника» (та, которая на улице 1905 года дом 7) мне необычайно понравилась, поскольку здесь комплексный подход. Познакомьтесь, пожалуйста, с врачом кандидатом медицинских наук Романом Викторовичем Стерховым, который все эти годы неустанно рядом со мной во время занятий в тренажерном зале. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #старостьменядоманезастанет #открытаяклиника @openclinic

A post shared by Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) on Sep 26, 2019 at 4:44am PDT

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