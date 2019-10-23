ВИДЕО | 74-летний Петросян ради молодой пассии 2-3 раза в неделю ходит в фитнес-центр

Евгений Ваганович признался, что теперь он регулярно, по два-три раза в неделю качает мышцы в фитнес-центре. И это не считая постоянных репетиций, концертов и гастролей! Поклонники уверены: юморист так старается ради своей 30-летней пассии.

“Сейчас сумасшедшего графика в гастрольных выступлениях у меня нет. — успокаивает их Петросян. — Но я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал”.

Артист признается, что он чувствует себя счастливым. А для этого не нужны какие-то сверхусилия: “Мы живем — это уже радость. Солнышко выглянуло — радость. Утром проснулся — радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни, — советует Петросян. — Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли”.