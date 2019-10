ВИДЕО | 74-летний Петросян ради молодой пассии 2-3 раза в неделю ходит в фитнес-центр

View this post on Instagram

Я сердечно благодарен врачам помогающим мне бороться за своё здоровье! Говорят, старость - это единственный способ жить долго. Но, чтобы это стало реальностью - нужно заниматься собой! «Открытая клиника» (та, которая на улице 1905 года дом 7) мне необычайно понравилась, поскольку здесь комплексный подход. Познакомьтесь, пожалуйста, с врачом кандидатом медицинских наук Романом Викторовичем Стерховым, который все эти годы неустанно рядом со мной во время занятий в тренажерном зале. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #старостьменядоманезастанет #открытаяклиника @openclinic

