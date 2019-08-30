Певец Филипп Киркоров обругал матом прямо со сцены персонал фестиваля "Новая волна", который проходит в Сочи. Видео с данным инцидентом попало в Instagram.



"Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше ****** [неинтересное] не начнется, понятно вам всем? И ***** [наплевать] мне на ваш эфир прямой! Пока я не отрепетирую номер с камерами! Полтора часа будете ********* [сотрудничать] со мной с камерами! Пока здесь не появятся камеры — ничего здесь не будет!" — закричал в подключенный к колонкам микрофон Киркоров.

