Осторожно, много ругательств!
© RIA/Scanpix

Певец Филипп Киркоров обругал матом прямо со сцены персонал фестиваля "Новая волна", который проходит в Сочи. Видео с данным инцидентом попало в Instagram.


"Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше ****** [неинтересное] не начнется, понятно вам всем? И ***** [наплевать] мне на ваш эфир прямой! Пока я не отрепетирую номер с камерами! Полтора часа будете ********* [сотрудничать] со мной с камерами! Пока здесь не появятся камеры — ничего здесь не будет!" — закричал в подключенный к колонкам микрофон Киркоров.

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