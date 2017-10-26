Каждый день несколько раз мы едим какую-нибудь еду. И вроде бы мы все о ней знаем. Но вы даже не представляете сколько невероятных сюрпризов есть в продуктах, которыми мы питаемся.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
В Москве полиция пришла с обысками в театр Джигарханяна
В Москве полиция проводит обыски и выемку документов в...
ФОТО: Дочь Джонни Деппа пришла на вечеринку в пикантном наряде
Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской...
ВИДЕО: 17 фактов о еде, в которые невозможно поверить
Каждый день несколько раз мы едим какую-нибудь еду. И...
Из-за Анны Семенович подрались два бизнесмена (1)
Недавно Анна Семенович побывала с гастролями в Греции,...
Юлию Проскурякову возненавидели фанаты Наташи Королевой
Союз Игоря Николаева и Наташи Королевой распался много...
TOP новостей
Цены в Литве в следующем году будут расти (49)
В последнее время инфляция в Литве подскочила, однако в...
Депутат Сейма Литвы попыталась записаться к врачу: эксперимент дал толчок к действиям (30)
Депутат парламента Литвы на своем опыте узнала, что в...
Политический обозреватель: жителям Литвы нужен олигарх (121)
Жителям Литвы нужен олигарх – на президентских выборах...
Иностранцы в вильнюсской гостинице были поражены: почему у вас это показывают? (280)
Приехавшие в Литву журналисты даже не подозревали, что...
В Вильнюсе снова открыт магазин Rimi, который был закрыт из-за деформации полов (4)
В Вильнюсе, на ул. Линкмяну, 22, снова открыт магазин Rimi....