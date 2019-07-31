Victoria's Secret отменяет легендарное ежегодное шоу с "ангелами"

Что привело к неразрешимым проблемам легендарной марки женского белья, пишет "Газета.ру".

Шоу Victoria's Secret закрывается навсегда. Постоянный "ангел" одного из самых знаменитых брендов нижнего белья Шанина Шейк рассказала об этом порталу The Daily Telegraph. "К сожалению, в этом году шоу Victoria's Secret не состоится", — проговорилась она. Австралийская модель, которая прославилась именно за счет показов марки, призналась, что создавшаяся ситуация для нее "непривычна", но выразила надежду, что в ближайшем будущем положение вещей изменится, и ей снова предложат работу.

Шейк назвала ежегодный показ Victoria's Secret "лучшим шоу в мире", однако так уже давно считают далеко не все.

Изменить американским производителям женского нижнего белья предстоит многое — в прошлом году марка оказалась в центре крупнейшего скандала, связанного с дискриминацией представителей меньшинств. В ноябре топ-менеджмент Victoria's Secret дал интервью онлайн-версии американского журнала Vogue, которое вышло в день проведения шоу.

В мире моды уже несколько сезонов говорят о том, что руководство фирмы мыслит старомодно, и когда-нибудь это скажется на их продажах. В своем интервью Vogue директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек в очередной раз подтвердил, что все еще живет в прошлом веке. На замечание о том, что марку критикуют за отсутствие разнообразия моделей на подиуме (имея в виду манекенщиц размера плюс и транссексуалов), Разек сказал, что организаторы стараются создать атмосферу сказки и мечты во время своих шоу. По сути, он признался, что модели, далекие от классических стандартов, не заслуживают привилегии пройтись по длинному подиуму с подсветкой, живой музыкой и, разумеется, крыльями.

Этому интервью потребовалось несколько месяцев для того, чтобы разрушить целую империю. В начале марта агентство Bloomberg подтвердило слухи о том, что марка закрывает 53 точки ритейла в США — это означало, что компания терпит ощутимые убытки. При этом всего лишь в 2018-м компания Goldman Sachs провела исследование рынка и выяснила, что Victoria's Secret находится в числе самых популярных брендов среди наиболее платежеспособного поколения наших дней — миллениалов.

Можно с уверенностью сказать, что на наших глазах Victoria's Secret пережила свою имиджевую смерть. По крайней мере, теперь владельцы даже самых крупных предприятий поняли, что привлекать аудиторию, подвергая меньшинства откровенной дискриминации, нельзя — это стало нежизнеспособной моделью для ведения бизнеса.

Во многом узнаваемость бренда обеспечивала популярность его "ангелов" в социальных сетях — супермодели 90-х вроде Тайры Бэнкс и Хайди Клум ушли, а им на смену пришли сестры Хадид и Кендалл Дженнер с десятками миллионов подписчиков.

Именно поэтому в контрактные обязательства абсолютно всех "ангелов" входило многократное и подробное освещение шоу — нужно было создать эффект, что демонстрация нижнего белья — довольно спорного, надо сказать, качества — является событием глобального масштаба. Прошлогоднее шоу стало последним для легенды показов Victoria's Secret бразильянки Адрианы Лимы, которая пропускала показы, только если была глубоко беременна. Ее способность приходить в форму после родов ради показов отмечал не один глянцевый журнал — однако экстремальные диеты и силовые тренировки модели также подвергались критике со стороны поклонников бодипозитива. По их мнению, режим "ангелов" невозможно назвать полезным для женского организма, но многие модели были готовы приносить жертвы ради участия в шоу, благодаря которому они становились звездами.

Отмена показа, служившего основной рекламой всей продукции бренда, ставит под вопрос дальнейшее существование Victoria's Secret, потому что без своих "ангелов" сеть ярко-розовых бутиков превращается в очередной бельевой магазин, но с сильно завышенными ценами на синтетику. К тому же, как отмечают потребители, довольно бестолково устроенный — найти подходящее белье современной женщине там оказывается просто не под силу.