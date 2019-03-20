Веру Брежневу заподозрили в тайном романе из-за странного видео

В Instagram артистка опубликовала фрагмент ролика на песню "Наше лето", который вышел еще в 2017 году. Хотя обычно звезды шоу-бизнеса публикуют только свежие свои работы, а то еще и "не рожденные" - в виде рекламных анонсов.

Брежнева оставила комментарий к посту, еще больше запутав своих подписчиков.

"Мы не знаем, что нас ожидает, поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни", – написала певица.

Ее поклонники принялись гадать, что это могло бы значить. Некоторые пришли к выводу, что в семейной жизни красавицы не все гладко и что она якобы даже изменяет мужу Константину Меладзе.

"Дан хорош, конечно, но подумайте о муже", - приводят "Дни.ру" один из комментариев. "С Меладзе уже все", - соглашается другой пользователь.

Брежнева не комментирует подобные домыслы. Недавно она опубликовала трогательный пост по случаю юбилея супруга, выложив редкое фото вместе.