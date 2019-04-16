Как сообщается в украинском Instagram-аккаунте конкурса, артист из Украины вне конкурсной программы "Евровидения" исполнит композицию израильской певицы Нетты Барзилай "Toy".
На мероприятии выступит и сама Барзилай, а также Кончита Вурст, Dana International, Монс Сельмерлев, Гали Атари и Элени Фурейра. Продолжаются переговоры по поводу участия Мадонны. Специальным гостем станет актриса Галь Гадот.
Ранее сообщалось, что в этом году Украина не будет участвовать в "Евровидении". Такая ситуация сложилась после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от конкурса. Среди них — певица Maruv, группы Freedom Jazz и Kazka.
После инцидента Андрей Данилко пошутил, что готов спасти Украину на "Евровидении", но позднее отказался. Ранее Данилко в образе Верки Сердючки уже выступал в конкурсе "Евровидения": в Хельсинки в 2007 году украинец занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.
"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сначала пройдут два полуфинала, а 18 мая состоится финал. По данным букмекерских контор, в этом году фаворитом конкурса является представитель Нидерландов Данкан Лоуренс с песней Arcade, шансы которого оцениваются в 24%. На втором месте - россиянин Сергей Лазарев (11%), на третьем - швейцарец Лука Ханни (11%). Представители Латвии на 37 месте из 41.
Верка Сердючка выступит на "Евровидении-2019" (2)
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