Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, приедет на "Евровидение-2019" и выступит вне конкурсной программы, сообщает Lenta.ru.
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Как сообщается в украинском Instagram-аккаунте конкурса, артист из Украины вне конкурсной программы "Евровидения" исполнит композицию израильской певицы Нетты Барзилай "Toy".

На мероприятии выступит и сама Барзилай, а также Кончита Вурст, Dana International, Монс Сельмерлев, Гали Атари и Элени Фурейра. Продолжаются переговоры по поводу участия Мадонны. Специальным гостем станет актриса Галь Гадот.

Ранее сообщалось, что в этом году Украина не будет участвовать в "Евровидении". Такая ситуация сложилась после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от конкурса. Среди них — певица Maruv, группы Freedom Jazz и Kazka.

После инцидента Андрей Данилко пошутил, что готов спасти Украину на "Евровидении", но позднее отказался. Ранее Данилко в образе Верки Сердючки уже выступал в конкурсе "Евровидения": в Хельсинки в 2007 году украинец занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сначала пройдут два полуфинала, а 18 мая состоится финал. По данным букмекерских контор, в этом году фаворитом конкурса является представитель Нидерландов Данкан Лоуренс с песней Arcade, шансы которого оцениваются в 24%. На втором месте - россиянин Сергей Лазарев (11%), на третьем - швейцарец Лука Ханни (11%). Представители Латвии на 37 месте из 41.

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