Верка Сердючка выступила перед "первыми лицами российской политики"

«Это смелый поступок Андрея Данилко, об этом сказал даже сам Игорь Крутой, после его выступления или даже во время. Не хочется, чтобы музыка снова становилась частью политики», — отметил Разыграев.

По его словам, Сердючка приезжает в Москву достаточно часто, но ее концерты на корпоративах нигде не афишируются. В Сочи на афтерпати фестиваля «Новая волна» Данилко выступил перед широкой публикой.

«А вот так, чтобы выступить открыто перед первыми лицами российского шоу-бизнеса и, как выяснилось, политики, такого давно не было», — добавил Разыграев.

По данным радиостанции, на видеозаписи с выступления Верки Сердючки заметили жену премьер-министра России Светлану Медведеву.

В мае 2017-го Верка Сердючка поведала о выступлениях перед российскими политиками. По словам Данилко, он периодически работает на российских корпоративах. Артист отметил, что на таких мероприятиях «гуляют» в основном украинцы, которые живут в России.

«А была история, когда события только начались и на вечеринке гуляли российские политики — напряженка такая была, что воздух раскалился. Мы выходим в украинских национальных костюмах — и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. А потом побежали к нам и начали рассказывать: да я из Тернополя и в таком духе», — вспомнил Данилко.