Верка Сердючка выступила перед "первыми лицами российской политики"

Программный директор "Муз-ТВ" Андрей Разыграев рассказал о том, как прошло первое за долгое время публичное выступление в России украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Его слова передает "Говорит Москва" в среду, 5 сентября.
© LETA

«Это смелый поступок Андрея Данилко, об этом сказал даже сам Игорь Крутой, после его выступления или даже во время. Не хочется, чтобы музыка снова становилась частью политики», — отметил Разыграев.

По его словам, Сердючка приезжает в Москву достаточно часто, но ее концерты на корпоративах нигде не афишируются. В Сочи на афтерпати фестиваля «Новая волна» Данилко выступил перед широкой публикой.

«А вот так, чтобы выступить открыто перед первыми лицами российского шоу-бизнеса и, как выяснилось, политики, такого давно не было», — добавил Разыграев.

По данным радиостанции, на видеозаписи с выступления Верки Сердючки заметили жену премьер-министра России Светлану Медведеву.

В мае 2017-го Верка Сердючка поведала о выступлениях перед российскими политиками. По словам Данилко, он периодически работает на российских корпоративах. Артист отметил, что на таких мероприятиях «гуляют» в основном украинцы, которые живут в России.

«А была история, когда события только начались и на вечеринке гуляли российские политики — напряженка такая была, что воздух раскалился. Мы выходим в украинских национальных костюмах — и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. А потом побежали к нам и начали рассказывать: да я из Тернополя и в таком духе», — вспомнил Данилко.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

В Москве модель Кира Майер получила 1,5 года колонии-поселения за нападение на полицейского (2)

Пресненский районный суд столицы приговорил модель...

Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах (1)

Французского актера Жерара Депардье подозревают в...

Верка Сердючка выступила перед "первыми лицами российской политики"

Программный директор "Муз-ТВ" Андрей Разыграев...

Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России (31)

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на...

Анастасию Заворотнюк ограбили в собственном доме (2)

Неизвестные ограбили трехэтажный коттедж актрисы и...

TOP новостей

Грибаускайте предупредила, к чему может привести политическая война (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, к...

Две литовские компании затеяли эксперимент: сокращают время работы, оставляя прежнюю зарплату

Две литовские компании решили всерьез бороться с ленью...

Зарплаты некоторых приставов в 5-6 раз выше, чем у президента: предлагают сделать сферу взыскания государственной (5)

Расходы на взыскание долга нередко в несколько раз...

Произошла утечка плана правительства, связанного с ограничением деятельности торговых сетей (19)

DELFI удалось получить тайный план правительства,...

Прогноз климатолога: эта осень совсем непохожа на предыдущую (3)

Уже подходит к концу первая неделя осени, а лето уходить...