Актриса, считающаяся эталоном красоты и женственности, выросла в полной нищете. В юности она не могла смотреть на свое отражение в зеркале, в нем Васильева видела только непричесанную девочку в поношенной одежде.

Однажды доведенная до отчаяния собственным видом Вера решила свести счеты со своей неудавшейся, как ей тогда казалось, жизнью.

"Я выпила керосина и порезала вены бритвой. Я глотнула, а много не могла. Решила, что нужна бритва. Полоснула, стало больно. Я отложила все в сторону, сказала себе: "Да, ладно, потом". Все это какое-то детство… Никто и не заметил, слава тебе, Господи. Так что я завязала и все", – поделилась воспоминанием артистка.

Тогда Васильева, которой приходилось в собственном доме громко топать ногами, чтобы распугать мышей, и предположить не могла, что через несколько лет она станет актрисой, ей будут рукоплескать залы, а ее вылинявшие обноски заменят роскошные наряды. Юная Вера только в мечтах могла представить, что удачно выйдет замуж и будет жить в любви.

Сегодня Вера Васильева работает в "Сатиры". Она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". Всю жизнь она прожила с актером Владимиром Ушаковым.