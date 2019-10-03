Вера Брежнева ответила на слухи об изменах Меладзе

Фанаты задели украинскую поп-певицу Веру Брежневу (имя при рождении — Вера Галушка) за живое. В комментариях под ее очередной публикацией в Instargam фолловеры затронули тему отношений артистки с супругом Константином Меладзе. Злые языки давно распространяют сплетни, что пара сохраняет брак только для публики, тогда как и у исполнительницы, и у ее продюсера якобы есть кто-то на стороне.
© Scanpix

Очередные домыслы о близких отношениях Меладзе с молодой солисткой очередного состава группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег 30 сентября прокомментировала директор последней. Незадолго до этого поклонники предположили, что композитор закрутил роман с участницей музыкального коллектива после того, как в отношениях с Брежневой наступил разлад. Вера даже удалила совместные снимки с супругом из социальных сетей, что дало фанатам повод думать о возможных изменах со стороны Меладзе. Как заверила директор Герцег, речи об интрижке 31-летней солистки «ВИА Гры» с 56-летним генеральным продюсером группы быть не может.

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Нападки со стороны подписчиков пресекла и сама Брежнева. 1 октября в своем Instagram-аккаунте певица написала поздравительный пост в честь Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Однако вслед за теплыми словами звезды в адрес именинников начались обсуждения ее отношений с Константином Меладзе.

"Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается", - написал в комментарии к публикации один из подписчиков.

Не привыкшая публично комментировать записи фолловеров в социальных сетях, Брежнева удостоила автора сообщения персональным ответом.

"Гостевой брак… Что вы несете? Что за гости в ваших головах?" - резко ответила поп-исполнительница.

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Вчера у нас были именины: День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии ✨ Я получила много поздравлений и тёплых слов, за что вас нежно обнимаю и благодарю 🤗 Пусть с опозданием, но хочу поздравить всех Надюш , Любочек, Софий, Сонечек и конечно моих тёзок Верочек 💛 пусть не гаснет никогда над вашей головою путеводная звезда 💫 Моя доченька ещё любит этот праздник потому, что это единственный день, когда она моя Мама 😍

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Oct 1, 2019 at 7:56am PDT

Эту атаку разносчиков сплетен артистка отбила, однако велика вероятность того, что тема "гостевого брака" с Меладзе всплывет вновь.

MK.ru
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