Вера Брежнева ответила на слухи об изменах Меладзе

Очередные домыслы о близких отношениях Меладзе с молодой солисткой очередного состава группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег 30 сентября прокомментировала директор последней. Незадолго до этого поклонники предположили, что композитор закрутил роман с участницей музыкального коллектива после того, как в отношениях с Брежневой наступил разлад. Вера даже удалила совместные снимки с супругом из социальных сетей, что дало фанатам повод думать о возможных изменах со стороны Меладзе. Как заверила директор Герцег, речи об интрижке 31-летней солистки «ВИА Гры» с 56-летним генеральным продюсером группы быть не может.

Нападки со стороны подписчиков пресекла и сама Брежнева. 1 октября в своем Instagram-аккаунте певица написала поздравительный пост в честь Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Однако вслед за теплыми словами звезды в адрес именинников начались обсуждения ее отношений с Константином Меладзе.

"Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается", - написал в комментарии к публикации один из подписчиков.

Не привыкшая публично комментировать записи фолловеров в социальных сетях, Брежнева удостоила автора сообщения персональным ответом.

"Гостевой брак… Что вы несете? Что за гости в ваших головах?" - резко ответила поп-исполнительница.

Эту атаку разносчиков сплетен артистка отбила, однако велика вероятность того, что тема "гостевого брака" с Меладзе всплывет вновь.