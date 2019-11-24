Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой. Дескать, новая "светленькая из Виагры" Эрика Герцег стала его возлюбленной, а Брежнева узнала об этом и удалила из соцсетей все совместные фото с мужем.
Певица некоторое время держалась, чтобы не обращать внимания на обидные сплетни. Однажды не совладала с эмоциями и прокомментировала предположения подписчиков, что у нее с супругом всегда был "гостевой брак". "Что за гости у вас в голове?" - возмутилась Брежнева. Ответила она и на слухи об "измене" мужа - высмеяла: какой, оказывается, он супермен! Столько работы, столько проектов, активнейшее участие в жизни жены - да еще и на "любовниц" время и силы остаются! Сарказм оценили поклонники и пожелали Вере счастья в личной жизни.
Но артистка действительно перестала публиковать фото с мужем, хотя ранее иногда размещала трогательные снимки в Instagram. И старые фотографии, удаленные, она так и не восстановила на странице. Хотя продолжала на публике вести себя как ни в чем не бывало и уверяла, что в семейной жизни все прекрасно.
Как пишет "Стархит", Брежнева ответила на комментарии под своими постами, где читатели обсуждали ее якобы состоявшийся развод. Но к удивлению для поклонников, певица не стала опровергать версию о расставании, как делала это раньше.
Звезда резко ответила подписчикам:"Вас это так волнует?" - приводит издание цитату.
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