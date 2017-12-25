Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый

В передаче "Звезды сошлись" ведущие Лера Кудрявцева и Оскар Кучера подняли животрепещущую тему общения отцов и детей. Зашел разговор о том, что Дмитрий Шепелев не дает родителям Жанны Фриске видеться с ее сыном Платоном. Более того, ходят слухи, что телеведущий настраивает мальчика против дедушки и бабушки.

"Я была в шоке, когда услышала от мальчика вопрос, который он задал дедушке: "Зачем ты отнял у нас дом и деньги? Это значит, папа маленького ребенка, ведущий Первого канала, серьезной передачи, говорит мальчику: "Это я потому не даю тебя бабушке с дедушкой, потому что они отняли деньги", – задала риторический вопрос актриса Елена Санаева.

Оскар Кучера спросил, почему же оскандалившегося ведущего взял на работу Первый канал и предложил стать лицом передачи "На самом деле", где главные герои, подключенные к детектору лжи, отвечают на неудобные вопросы. Отметим, шоу пользуется популярностью.

"Зачем мне вот, к примеру, нужен такой ведущий с единственной скандальной репутацией?" – поинтересовался Кучера. Ему ответила ведущая Алла Довлатова: "Как раз такой скандальный ведущий и нужен для такой программы. Будут смотреть и думать: а может быть, он хороший? Родителям Жанны я верю. Шепелев далеко не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой".

Ранее в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" отец Жанны Фриске Владимир вместе с ее подругой Анной Городжей весьма неоднозначно высказались о поведении Дмитрия Шепелева на поминках певицы.