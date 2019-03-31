Вечно молодая. Лайма Вайкуле отмечает 65-летие

Незадолго до дня рождения стало известно, что из жизни ушла мама певицы Янина, которая всю жизнь была рядом с Лаймой. Вайкуле уход близкого человека не афишировала, но рассказала об этом в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". По словам певицы, это огромная потеря для нее, утешает лишь то, что "все там будем и обязательно встретимся".
Вайкуле с детства отличалась непростым характером. Когда родители просили ребенка спеть для гостей, девочка говорила: "Пусть платят деньги!" Сейчас Лайма признает, что родителям надо было быть с ней построже.
В 15 лет талантливая девочка пела на танцах, а в конце 70-х уже блистала на сцене знаменитого на весь СССР кабаре Jūras pērle, где и вытащила свой счастливый билет, познакомившись с Раймондом Паулсом. Благодаря ему певица попала на телеэкраны. Написанная им для Лаймы песня "Ночной костер", которую она исполнила на "Песне года" прославила ее на всю страну. Начались многочисленные гастроли, порой бывало по несколько концертов в день.
В конце 80-х Лайма решила попытать счастья в США, и кто знает, как могла бы сложиться ее судьба за океаном, если бы не страшная болезнь. О том, что Вайкуле победила рак, стало известно спустя годы - долгое время певица держала это в тайне даже от родных. А после лечения она все же решила вернуться домой.
И всегда, в самые радостные и самые тяжелые моменты, рядом был Андрей Латковский. Они вместе уже более 40 лет. Андрей всегда держится в тени, но своим успехом в большой степени Лайма обязана именно его пониманию и поддержке. и, конечно, своей потрясающей работоспособности и удивительному творческому чутью и стилю.
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