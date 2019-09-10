Шоу "Вечерний Ургант" с участием Ксении Собчак и Константина Богомолова выйдет в эфир Первого канала в день их свадьбы, 13 сентября. Об этом рассказал сам телеведущий в эфире радио "Комсомольская правда".
На вопрос, приглашён ли он на свадьбу, Ургант ответил, что об этом как раз и пойдёт речь в его телепередаче: почему кому-то приходят приглашения на свадьбу, а кому-то нет. В частности, почему гости должны покупать те подарки, о которых им сообщили в СМС.
"Вечерний Ургант" с Собчак и Богомоловым выйдет в эфир в день их свадьбы
Об этом заявил сам Иван Ургант .
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