Об этом заявил сам Иван Ургант.
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Шоу "Вечерний Ургант" с участием Ксении Собчак и Константина Богомолова выйдет в эфир Первого канала в день их свадьбы, 13 сентября. Об этом рассказал сам телеведущий в эфире радио "Комсомольская правда".

На вопрос, приглашён ли он на свадьбу, Ургант ответил, что об этом как раз и пойдёт речь в его телепередаче: почему кому-то приходят приглашения на свадьбу, а кому-то нет. В частности, почему гости должны покупать те подарки, о которых им сообщили в СМС.

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"Вечерний Ургант" с Собчак и Богомоловым выйдет в эфир в день их свадьбы

Об этом заявил сам Иван Ургант .

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