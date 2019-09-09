Вдова солиста Linkin Park собралась замуж

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Your heart expands with love. It doesn’t shrink or push out those that have already taken root. I will always love my husband, Chester. And I will keep honoring him by living MY life. A life of love and happiness. Because that’s what he would want for me. xo T ** I absolutely did NOT get engaged in Nov of 2017!!! Please stop listening to someone who no longer knows me or MY family and is desperately trying to stay relevant.
«Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. <…> Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать все, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви», — написала Талинда.
По данным TMZ, избранник Талинды — пожарный. Пара обручилась в апреле.
41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля 2017 года. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.
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