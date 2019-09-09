Вдова солиста Linkin Park собралась замуж

«Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. <…> Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать все, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви», — написала Талинда.

По данным TMZ, избранник Талинды — пожарный. Пара обручилась в апреле.

41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля 2017 года. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.