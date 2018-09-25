Гражданская жена скончавшегося в 2017 году экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол потребовала признать певца невменяемым, а его завещание — недействительным. Об этом сообщает StarHit.
© Instagram

Куцевол уже восемь месяцев оспаривает в суде составленное Яковлевым незадолго до смерти завещание, согласно которому его имущество, включая несколько квартир, машину и счета на 200 миллионов рублей, отошло племяннице певца Татьяне и его университетскому другу Роману.

Кроме того, 18 сентября гражданская супруга певца заявила, что в 2013-м они с Яковлевым тайно поженились в ЗАГСе сербского города Чачак, и представила свидетельство о браке, а также выписку из регистрационной книги. Племянница покойного при этом сомневается в подлинности документа и утверждает, что в МИД России ей не подтвердили информацию о регистрации брака Яковлева и Куцевол.

Олег Яковлев умер 29 июня на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Вдова покойного солиста "Иванушек" потребовала признать его сумасшедшим

Гражданская жена скончавшегося в 2017 году экс-солиста...

Константин Хабенский снова станет отцом

Российский актер Константин Хабенский станет отцом в...

"Не мучайте меня!": сына Орбакайте достали журналисты (6)

Сына певицы Кристины Орбакайте одолели журналисты....

Петросян: пригрел на груди змею (9)

Народный артист РСФСР Евгений Петросян на фоне...

Секрет свадебного наряда Меган: кусочек синего платья с первого свидания с Гарри в подкладке

Герцогиня Сассекская Меган рассказала, что в ее...

TOP новостей

Помощник генсека НАТО по разведке: учения "Восток-2018" - крупнейшие после Холодной войны Страны Балтии - лидеры в сфере киберобороны

"Россия, возможно, хотела послать НАТО сразу несколько...

Самые большие зарплаты в августе: несколько компаний платили работникам больше 20 000 евро (3)

Три компании в августе платили своим работникам в...

Арт-резиденция Точка Арт-резиденция Точка

Как найти ту самую "Точку" на карте Литвы, которая ведет в Европу? (8)

Висагинас - самый молодой город Литвы и единственный...

Статистику ощущают не все: зарплаты выросли у тех, кто зарабатывает больше всего (8)

Согласно официальной статистике, зарплаты в Литве...

В поликлиниках не останется педиатров, их заменят семейные врачи (2)

В первичном звене системы здравоохранения педиатров не...