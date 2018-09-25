Куцевол уже восемь месяцев оспаривает в суде составленное Яковлевым незадолго до смерти завещание, согласно которому его имущество, включая несколько квартир, машину и счета на 200 миллионов рублей, отошло племяннице певца Татьяне и его университетскому другу Роману.
Кроме того, 18 сентября гражданская супруга певца заявила, что в 2013-м они с Яковлевым тайно поженились в ЗАГСе сербского города Чачак, и представила свидетельство о браке, а также выписку из регистрационной книги. Племянница покойного при этом сомневается в подлинности документа и утверждает, что в МИД России ей не подтвердили информацию о регистрации брака Яковлева и Куцевол.
Олег Яковлев умер 29 июня на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.
Вдова покойного солиста "Иванушек" потребовала признать его сумасшедшим
Гражданская жена скончавшегося в 2017 году экс-солиста...
"Не мучайте меня!": сына Орбакайте достали журналисты (6)
Сына певицы Кристины Орбакайте одолели журналисты....
Секрет свадебного наряда Меган: кусочек синего платья с первого свидания с Гарри в подкладке
Герцогиня Сассекская Меган рассказала, что в ее...
TOP новостей
Помощник генсека НАТО по разведке: учения "Восток-2018" - крупнейшие после Холодной войны Страны Балтии - лидеры в сфере киберобороны
"Россия, возможно, хотела послать НАТО сразу несколько...
Самые большие зарплаты в августе: несколько компаний платили работникам больше 20 000 евро (3)
Три компании в августе платили своим работникам в...
Как найти ту самую "Точку" на карте Литвы, которая ведет в Европу? (8)
Висагинас - самый молодой город Литвы и единственный...
Статистику ощущают не все: зарплаты выросли у тех, кто зарабатывает больше всего (8)
Согласно официальной статистике, зарплаты в Литве...
В поликлиниках не останется педиатров, их заменят семейные врачи (2)
В первичном звене системы здравоохранения педиатров не...