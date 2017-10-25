Вдова Марьянова ответила на обвинения Ирины Лобачевой

15 октября российский актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни из-за тромбоэмболии. Родные и близкие знаменитости все еще не могут поверить в произошедшее. На днях вдова артиста Ксения Бик наконец высказалась о своем самочувствии и поделилась мыслями по поводу трагедии, пишет Woman.
Dmitrijus Marjanovas
© Stopkadras

Внезапная смерть актера Дмитрия Марьянова стала шоком для его родных, друзей и поклонников. Многие до последнего не могли поверить в то, что это на самом деле произошло. Причины гибели артиста выясняются до сих пор. Тем временем представители СМИ атакуют молодую вдову Дмитрия Ксению Бик, и недавно она все-таки сдалась и высказалась на тему трагедии в ее семье.

“Я разбита в ноль. От всего произошедшего меня разорвало на части. Но надо держаться ради дочери. Что касается места пребывания Димы перед смертью — он находился в закрытом реабилитационном центре для людей с внутренними проблемами, поскольку был в состоянии кризиса. Сейчас против данного учреждения открыли уголовное дело”, — сообщила Бик в интервью журналу StarHit.

Журналисты поинтересовались у Ксении, что она может ответить на гипотезу экс-возлюбленной Дмитрия, фигуристки Ирины Лобачевой, о том, что Бик может быть причастна к смерти Марьянова. Вдова актера заявила: “Ирина бедная и несчастная женщина — похоронила двоих мужей. Я не держу на нее зла за данные высказывания, напротив, мне ее жаль. Я пока в своем уме, чтобы не реагировать на это. Бог с ней”.

Напомним, на днях руководитель реабилитационного центра, в котором находился Дмитрий Марьянов перед смертью, посетила программу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. Оксана Богданова рассказала о последних днях жизни Дмитрия. По словам гостьи телепередачи, погибший все время думал о своей супруге Ксении Бик и писал ей трогательные письма.

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