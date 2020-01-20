Вдова Караченцова раскрыла правду о романе мужа

Актер Николай Караченцов и актриса Ольга Кабо, возможно, испытывали друг к другу любовные чувства. Об этом в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ заявила вдова народного артиста РСФСР Людмила Поргина.
© RIA / Scanpix

Всенародно любимый актер Николай Караченцов ушел из жизни в 2018 году из-за отказа почек на фоне онкологического заболевания легкого. Ранее Ольга Кабо назвала его очень мудрым человеком и настоящим мужчиной, который подарил ей ощущение себя в жизни и творчестве.

«Я знала, что Ольга Кабо в него (Караченцова. — Прим. «МК») влюблена», - поделилась подробностями Поргина на шоу.

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По ее словам, она никогда не ревновала супруга к Кабо и не может осуждать Караченцова, «если даже» между ними была любовь, поскольку артисту нужна муза, а Ольга — необыкновенная, удивительной красоты женщина с неподражаемой пластикой.

Кроме того, Поргина призналась, что предлагала мужу уйти, если тот в кого-то влюбится, поскольку она понимает, что существуют «такие моменты». Но Караченцов не ушел, а на прямой вопрос о том, испытывает ли он симпатию к Кабо, ответил отрицательно.

MK.ru
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