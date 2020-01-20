Вдова Караченцова раскрыла правду о романе мужа

Всенародно любимый актер Николай Караченцов ушел из жизни в 2018 году из-за отказа почек на фоне онкологического заболевания легкого. Ранее Ольга Кабо назвала его очень мудрым человеком и настоящим мужчиной, который подарил ей ощущение себя в жизни и творчестве.
«Я знала, что Ольга Кабо в него (Караченцова. — Прим. «МК») влюблена», - поделилась подробностями Поргина на шоу.
По ее словам, она никогда не ревновала супруга к Кабо и не может осуждать Караченцова, «если даже» между ними была любовь, поскольку артисту нужна муза, а Ольга — необыкновенная, удивительной красоты женщина с неподражаемой пластикой.
Кроме того, Поргина призналась, что предлагала мужу уйти, если тот в кого-то влюбится, поскольку она понимает, что существуют «такие моменты». Но Караченцов не ушел, а на прямой вопрос о том, испытывает ли он симпатию к Кабо, ответил отрицательно.
"У меня не было другого выбора": принц Гарри объяснил отказ от королевских титулов
Принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских...
Дочь Пескова заявила о "конкретном беспределе" силовиков в России (3)
Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова...
Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе
Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое...
"Едет кукушечка": у сделавшей пластику Пугачевой заподозрили проблемы с головой (5)
Известный блогер Лена Миро раскритиковала стремление...
TOP новостей
Премьер Литвы: президента не обвиняю, но это напоминает дискриминацию по национальному признаку (40)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис усматривает...
Женщина показала муниципальное жилье, плату за которое с января увеличили в 11 раз (12)
Правительство Литвы неоднократно заявляло, что его...
Французский аналитик советует Макрону не ехать в Москву - это укрепит доверие Балтийских стран (57)
Президент Франции Эммануэль Макрон укрепит доверие...
Если у вас дома нет этого прибора - вы рискуете своей жизнью (33)
Пожары в домах все еще остаются серьезной проблемой в...
Жители Вильнюса обнаружили в сточных водах измельченный пластик (25)
19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...