Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. На протяжении 13 тяжелых лет с ним неразлучно была жена Людмила Поргина, которая сделала все, чтобы продлить жизнь и облегчить страдания артиста – возила его в разные страны, водила на премьеры и не позволяла падать духом.

Проститься с мэтром пришло множество коллег и поклонников. Скандал разразился после того, как было обнародовано видео, сделанное во время поминок по артисту. В последний путь вдова отправляла Николая Караченцова под крики "гип-гип-ура" и откупоренные бутылки шампанского.

Впрочем, вскоре Людмила Поргина объяснила, что веселья хотел сам Николай Караченцов, и теперь она рада за него. Вдова артиста, которая, к слову, не носила траур и не плакала на похоронах.

"Они неверующие. Он ушел в жизнь вечную, лучшую, почему же я должна плакать? Я радуюсь за него. Я рада, что наконец он летает, что у него не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает. Как же я могу не радоваться?" – объяснила в интервью Людмила Поргина.

По словам вдовы, перед смертью Николай Караченцов сам просил не горевать о нем, а, наоборот, радоваться, что она и выполнила. А восклицание "гип-гип-ура!" было его любимым, рассказала Поргина. После таких подробных объяснений поклонники поддержали артистку.

"Мне ее состояние знакомо. После тяжелой болезни и смерти мужа я радовалась, что у него ничего не болит (но про себя, в душе) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Жаль Николая Петровича, а супруга молодец. Сделала все, что просил супруг", "Соглашусь с большинством, Людмила достойна уважения. Такой тяжкий крест 13 лет несла достойно. Здоровья ей и долгих лет жизни. А нам всем желаю, такого же верного человека рядом!" – высказались фанаты.