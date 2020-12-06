Вдова и сын Михаила Круга официально сменили фамилию

Михаил Круг со своей второй женой Ириной познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Шансонье был старше красавицы на 14 лет, но разница в возрасте ничуть не смущала пару. Они поженились в 2000 году. Их сын Александр родился за месяц до убийства музыканта в 2002-м. И если старший наследник Дмитрий выбрал работу, далекую от шоу-бизнеса — он служит в полиции — то Саша стал певцом, как и его знаменитый отец. И как мама.

Статьи по теме: Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

18-летний красавец и его родительница часто выступают дуэтом. Ира запела после убийства мужа. Недавно стало известно, что и младший сын, и вдова шансонье сменили фамилию. “В феврале этого года я поменял фамилию. Прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым, сейчас же стал Кругом”, — рассказал Александр.

Ирина пояснила, что это была ее идея: “Сын сменил вслед за мной”. Теперь они официально по всем документам значатся как Круг.

Саша недавно поступил в театральный институт имени Щукина. “Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня буду всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою”, — цитируют его Дни.Ру.