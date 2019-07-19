Певица получила вид на жительство в Латвии.
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Певица Алла Пугачева стала обладательницей элитной недвижимости в Латвии. Примадонна приобрела домик в самом центре Юрмалы. По предварительным оценкам, жилье площадью более 100 квадратных метров на проспекте Дзинтари обошлось Пугачевой более, чем в €400 000.

Таким образом, Алла Борисовна автоматически получила вид на жительство в Латвии. Для того, чтобы свободно передвигаться по стране, достаточно приобрести недвижимость за €250 000.

Пугачева приезжает на побережье Балтийского моря ежегодно. В этом году она вместе с семьёй остановилась в Булдури, где арендовала роскошную виллу.

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