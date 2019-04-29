Певица разместила в соцсети пост, в котором высказала мнение о важном: как понять, что ты любима. Но поклонники не пропустили маленькую деталь. В сообщении Варум заявила, что пока все ждут измены от мужчины, удивить может женщина.
Во-первых, не путайте мужчин с крепостными, они от этого устают, посоветовала подписчикам певица. Далее она объяснила, что любимая женщина - эта та, с которой живут всю жизнь и которой посвящают стихи, а не та, "с кем произошел импульсивный обмен жидкостями". И посоветовала не жать подвоха только от мужчин.
"Порой, совершенно неожиданно, вы можете удивить себя саму..." - заключила Варум.
Что бы это значило, поклонники артистки сойтись во мнении не смогли. Некоторые предположили, что таким образом певица намекнула, что и сама не дает расслабиться мужу и заставляет его поволноваться из-за потенциальных соперников. А отдельные комментаторы поста высказали мнение, что эта фраза получилась "ненатуральной" - ее-де могла бы написать женщина, уставшая от измен мужа и от снисходительно сочувствия окружающих, чтобы люди перестали считать ее неудачницей и прекратили над ней посмеиваться.
Впрочем, подавляющее большинство подписчиков высказали певице благодарность за житейские советы, назвав ее очень мудрой женщиной.
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