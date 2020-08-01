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Российская популярная певица Валерия в эфире шоу «Алена, блин!» на YouTube прокомментировала слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации ее сына Арсения Шульгина.
Валерия ответила на слухи о гомосексуальности сына
© Itar-Tass / Scanpix

52-летняя артистка заявила, что подобные домыслы вызывают у нее улыбку, поскольку ее сын в 16-летнем возрасте ушел из дома, чтобы жить с девушкой. По словам исполнительницы, Арсений «хохочет как безумный», когда читает в средствах массовой информации о том, что он гей.

Кроме того, звезду удивили слова ведущей Алены Жигаловой, которая назвала ее мужа, музыкального продюсера Иосифа Пригожина гомофобом. Певица призналась, что у нее с супругом большое количество хороших друзей гомосексуалистов. Вместе с тем Валерия отметила, что является противницей пропаганды однополых отношений среди детей.

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MK.ru
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