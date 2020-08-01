Валерия ответила на слухи о гомосексуальности сына

52-летняя артистка заявила, что подобные домыслы вызывают у нее улыбку, поскольку ее сын в 16-летнем возрасте ушел из дома, чтобы жить с девушкой. По словам исполнительницы, Арсений «хохочет как безумный», когда читает в средствах массовой информации о том, что он гей.
Кроме того, звезду удивили слова ведущей Алены Жигаловой, которая назвала ее мужа, музыкального продюсера Иосифа Пригожина гомофобом. Певица призналась, что у нее с супругом большое количество хороших друзей гомосексуалистов. Вместе с тем Валерия отметила, что является противницей пропаганды однополых отношений среди детей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С сегодняшнего возвращается обязательное ношения масок: есть и исключения (122)
С сегодняшнего дня, 1 августа, порядок ношения защитных...
Хаос в Центре регистра затронул тысячи людей: что случилось с вашими личными данными (16)
Работа системы электронного здравоохранения e.sveikato...
Занимающийся прокатом лодок в Тракай предприниматель: литовцы за катание могут сегодня заплатить 100 евро (36)
Караим Артурас Лавриновичюс, который живет в Тракай ,...
Науcеда: просыпающемуся гражданскому обществу Беларуси будет, что сказать о БелАЭС (77)
По словам президента Литвы , поскольку Беларусь...
В Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса (8)
В Литве за прошедшие сутки подтверждено 18 случаев, из...