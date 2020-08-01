Валерия ответила на слухи о гомосексуальности сына

52-летняя артистка заявила, что подобные домыслы вызывают у нее улыбку, поскольку ее сын в 16-летнем возрасте ушел из дома, чтобы жить с девушкой. По словам исполнительницы, Арсений «хохочет как безумный», когда читает в средствах массовой информации о том, что он гей.

Кроме того, звезду удивили слова ведущей Алены Жигаловой, которая назвала ее мужа, музыкального продюсера Иосифа Пригожина гомофобом. Певица призналась, что у нее с супругом большое количество хороших друзей гомосексуалистов. Вместе с тем Валерия отметила, что является противницей пропаганды однополых отношений среди детей.