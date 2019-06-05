Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия сегодня отмечают хрустальную свадьбу. Ровно 15 лет назад они официально оформили свой брак. По такому поводу Пригожин выложил трогательный пост на своей странице в Instagram.
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5 июня -для нас знаменательная дата. Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15 -летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым😂🥇🏆❤️ @valeriya #свадьба #юбилей 🤵 👰 🥂❤️❤️ #валерия #иосифпригожин #15летвместе #мынепохожи #мывместе
"Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15-летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело, как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым", — написал продюсер.
Валерия и Иосиф Пригожин отмечают хрустальную свадьбу
Продюсер и певица 15 лет назад официально оформили свои...
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