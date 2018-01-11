Валерий Меладзе поразил интернет снимками из личного архива

Пользователии сейчас продолжают делиться друг с другом фотографией, на которой Валерий позирует с двумя бутылками вина гигантских размеров. При этом исполнитель подчеркнул, что придерживается здорового образа жизни, иначе он не был бы таким сильным.

“За здоровый образ жизни! Фитнес-2018!” — такими словам певец подписал снимок.

A post shared by Валерий Меладзе (@meladze.ru) on Jan 6, 2018 at 6:09pm PST

Пользователи соцсетей высоко оценили фотографию Меладзе, которую опубликовали в ряде популярных пабликов. Посты со снимком артиста набрали тысячи лайков и большое количество восторженных комментариев. “Можно ли любить Меладзе еще больше?”, “Настроение: Меладзе”, “И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому”, “Качок”, “Никто не виноват, когда в разгаре маскарад”, “Где приобрести абонемент на такой фитнес?”, “Обернитесь, я здесь”, “А мне он с детства нравился”, — комментировали в Интернете.

Многие также рекомендовали другим подписаться на страницу Меладзе в Инстаграме. По их мнению, артист прекрасно ведет микроблог, размещая необычные и порой смешные снимки и статусы. Так, как-то раз певец сфотографировался рядом с надписью “Управление спринкерной и дренчерными системами пожаротушения”.

A post shared by Валерий Меладзе (@meladze.ru) on Nov 21, 2017 at 3:03am PST

“Парни, выучите эти слова и блесните эрудицией на первом свидании! Успех будет обеспечен!.. Или нет”, — пошутил Валерий Шотаевич.

На другом снимке Меладзе позирует в меховом головном уборе. Звезда признался, что давно хотел приобрести такую вещь. “Наконец я в ондатровой шапке. Мечтал о такой в студенческие годы. Мечты должны сбываться!.. Лучше, чтобы вовремя”, — прокомментировал фото певец.

A post shared by Валерий Меладзе (@meladze.ru) on Nov 21, 2017 at 3:14am PST

В свойственной ему ироничной манере Валерий Шотаевич подписал и одно из селфи. “Это выражение лица подкрепившегося мужчины, готовящегося отправиться на работу”, — отметил певец. Поклонники артиста по достоинству оценили его юмор и написали Меладзе комплименты. “Вот почему взгляд такой добрый”, “Обожаю”, “Надеюсь, вы подкрепились гигантским грузинским хачапури”, “Побольше и почаще фотографируйтесь”, “Как я рада, что теперь вы есть в Инстаграме”, — обсуждали фанаты исполнителя.