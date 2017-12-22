"Валентин Иосифович выписался из больницы еще вчера, чувствует себя хорошо", — заявил Багов.

По его словам, в настоящее время он находится у Гафта дома, они репетируют.

Багов также сказал, что 18 декабря Гафт ненадолго покидал больницу, чтобы выступить в Доме музыки.