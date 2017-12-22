Народный артист России Валентин Гафт выписан из больницы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на коллегу актера по театру "Современник" Саида Багова.
© RIA/Scanpix

"Валентин Иосифович выписался из больницы еще вчера, чувствует себя хорошо", — заявил Багов.

По его словам, в настоящее время он находится у Гафта дома, они репетируют.

Багов также сказал, что 18 декабря Гафт ненадолго покидал больницу, чтобы выступить в Доме музыки.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Валентин Гафт выписан из больницы (1)

Народный артист России Валентин Гафт выписан из...

Маша Малиновская заявила, что Дана Борисова едва не убила ее мать (1)

Телеведущая Дана Борисова решила дать совет пропавшей...

Принц Уильям дурачился на глазах жены (1)

Одним из самых запоминающихся и забавных моментов...

ВИДЕО: Самый плохой фильм в мире выходит в широкий прокат (1)

Спустя 14 лет после премьеры самый плохой фильм в мире -...

Великолепная Джейн Фонда отмечает 80-летие

21 декабря свой 80-летний юбилей празднует актриса,...

TOP новостей

Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (172)

Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...

Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)

Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...

Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Во время охоты ранен мужчина (7)

В субботу, накануне Сочельника, на территории...

Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)

В этом году в праздничный период много выходных,...