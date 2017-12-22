Народный артист России Валентин Гафт выписан из больницы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на коллегу актера по театру "Современник" Саида Багова.
"Валентин Иосифович выписался из больницы еще вчера, чувствует себя хорошо", — заявил Багов.
По его словам, в настоящее время он находится у Гафта дома, они репетируют.
Багов также сказал, что 18 декабря Гафт ненадолго покидал больницу, чтобы выступить в Доме музыки.
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