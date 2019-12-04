Валдис Пельш экстренно госпитализирован

Российский шоумен, руководитель и ведущий программы «Угадай мелодию» Валдис Пельш был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Пельш попал в одну из московских клиник из-за жалоб на давящие боли в груди.
Как стало известно РЕН ТВ, шоумен почувствовал себя плохо после физических нагрузок. В настоящее время он проходит обследование.
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