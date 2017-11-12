Вайкуле рассмешила борьба с Пугачевой из-за мужчины

Знаменитая советская и латвийская певица Лайма Вайкуле стала героем передачи "Сегодня вечером". Одной из тем программы стали отношения исполнительницы с королевой эстрады Аллой Пугачевой и композитором Раймондом Паулсом.
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Долгие годы существовал миф, будто Вайкуле и Пугачева вступили в противоборство из-за музыканта. Якобы артистки конкурировали друг с другом.

Вайкуле рассмешила эта теория. "У меня и мысли никогда не было, что я с кем-то конкурирую", – заявила она во время записи передачи.

Певица уточнила, что долгое время не знала, что такое зависть. "Мы с Аллой Пугачевой два овна, и, наверное, это тоже имеет значение. Мы очень похоже реагируем на все. Я легко отношусь к тому, что Раймонд пишет еще для кого-то. Уверена, что Алла – так же", – призналась исполнительница.

Вайкуле добавила, что у нее нет переживаний и обид по этому поводу. "Наоборот, мне лестно, что Раймонд Палус до меня писал Алле, и я очень рада, и у нас с Аллой хорошие отношения", – заключила она.

Напомним, сотрудничество Вайкуле с Паулсом считает золотым периодом творчества артистки. Благодаря песням композитора ей удалось завоевать целую армию поклонников.

Dni.ru
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