Певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем инстаграме видеозапись, в которой прокомментировала установившуюся дождливую погоду и рассказала о своем настроении.
Лайма Вайкуле
© COSMOPOLITAN

"Погода, прямо скажем, не очень. Зато настроение — супер", — сказала Вайкуле.

После этого певица уходит для участия в съемках. В комментарии к видеозаписи певица написала, что "жара спала" и появилась возможность придти в себя.

Ранее Вайкуле заявила, что с большим удовольствием приедет в Крым и даже выступит там бесплатно, когда страны ЕС отменят антироссийские санкции.

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