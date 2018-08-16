"Погода, прямо скажем, не очень. Зато настроение — супер", — сказала Вайкуле.
После этого певица уходит для участия в съемках. В комментарии к видеозаписи певица написала, что "жара спала" и появилась возможность придти в себя.
Ранее Вайкуле заявила, что с большим удовольствием приедет в Крым и даже выступит там бесплатно, когда страны ЕС отменят антироссийские санкции.
Вайкуле рассказала, что у нее настроение "супер" после скандала с Крымом (3)
Певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем инстаграме...
Баба-бомба. Друг Шнура рассказал о новой возлюбленной певца
Бракоразводный процесс с женой Матильдой в самом...
Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Певица Земфира во время очередного сеанса связи с...
Перевозчик припарковался: Джейсон Стейтем женится (1)
Свадебный сезон в самом разгаре: большинство пар...
Пополневшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом (4)
"Старинные часы", "Делу – время", "Возвращение" – эти и...
TOP новостей
Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (45)
То, что цены на товары в Литве и других странах...
Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой
Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...
Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом
Представители клайпедского бизнеса 16 августа...