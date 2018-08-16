"Погода, прямо скажем, не очень. Зато настроение — супер", — сказала Вайкуле.

После этого певица уходит для участия в съемках. В комментарии к видеозаписи певица написала, что "жара спала" и появилась возможность придти в себя.

Ранее Вайкуле заявила, что с большим удовольствием приедет в Крым и даже выступит там бесплатно, когда страны ЕС отменят антироссийские санкции.