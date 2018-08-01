Ваенга вслед за Земфирой раскритиковала новую русскую поп-звезду Монеточку

В одном из опубликованноых в соцсетях фрагментах выступлений Монеточки Ваенга оставила нецензурный комментарий: "Какая же это чудовищная (чепуха), а "все" как с катушек. Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Жесть". Позднее комментарий был удален.
Напомним, ранее с критикой Гырдымовой выступила Земфира. Исполнительница опубликовала в соцсетях пост, в котором сказала, что у Монеточки "омерзительный" голос, но хорошие тексты. Досталось от Земфиры и еще одной новой поп-героине Гречке (Анастасия Иванова) - из-за внешности. "Очень некрасивая", - написала Земфира. Многочисленные поклонники как Монеточки и Гречки, так и самой Земфиры возмутились, отметив, что говорить о внешности неэтично, и напомнили Земфире о том, как она сама выглядела в юные годы.
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