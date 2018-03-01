Вадима Казаченко обязали платить алименты на сына

Ежемесячные выплаты на содержание ребенка составят более 31 тысячи рублей (450 евро по текущему курсу), пишет издание StarHit. Еще 18 тысяч рублей (около 260 евро) артист должен выплачивать бывшей жене.
Судебные тяжбы между бывшими супругами длятся уже более полутора лет. Сначала Вадим Казаченко хотел, чтобы его брак с Ольгой признали недействительным. Затем выразил сомнения, что ребенок, которого Ольга родила в марте прошлого года, не его. Мальчик, которого назвали Филиппом, появился на свет, когда супруги Казаченко уже не жили вместе.
Интересно, что еще во время судебных разбирательств относительно фиктивности брака с Ольгой Вадим Казаченко женился на своем продюсере Ирине Аманти, которая всячески помогает ему бороться с экс-супругой.
Как отмечает StarHit, ссылаясь на слова Ольги, ее бывший муж на заседание не пришел, но находился рядом со зданием суда, однако разговаривать с ней не захотел.
Нынешняя жена Вадима говорит, что они недовольны решением суда и будут продолжать борьбу против Ольги. "Я не за деньги борюсь, буду идти до конца. Она решила обеспечить себя, я заставлю ее работать", - сказала Аманти.
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