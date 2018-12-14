В Зал славы рок-н-ролла включили The Cure и Radiohead

Представители Зала славы рок-н-ролла включили в список великих имен, которым выпала честь попасть в престижный список, группы Radiohead, The Cure, Roxy Music, Def Leppard, Zombies, а также Стиви Никс и Джанет Джексон.
© Edvinas Greičius

Как правило, кандидатуры тех или иных артистов на вступление в Зал славы рок-н-ролла рассматривают спустя 25 лет после выхода их дебютного альбома. Деятельность организации из Кливленда, Огайо, посвящена рок-музыкантам, однако в Зал славы часто попадают артисты и других жанров.

34-я церемония открытия Зала славы состоится 29 марта в Центре Barclays в нью-йоркском Бруклине.

В 2017 году список имен Зала славы рок-н-ролла пополнили Bon Jovi, The Moody Bluees, Нина Симон и другие.

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