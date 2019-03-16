Анна Исаева, официальный представитель певицы, на своей странице в Instagram подтвердила смерть Началовой.

О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно 11 марта. В первое время администраторы Началовой отрицали, что она попала в реанимацию, но позже были вынуждены подтвердить слухи.

После того, как певица была экстренно доставлена в одну из московских больниц, причиной госпитализации назвали скачок сахара в крови и обострение подагры. Спустя три дня в прессе сообщили, что у исполнительницы была диагностирована красная волчанка.

По данным StarHit, Началова наблюдалась у американских врачей, и на фоне терапии у певицы обострились другие заболевания. "Толком никто не может объяснить, в связи с чем это произошло, но сбой в организме произошел на фоне того, что у нее ранее было заражение ноги после того, как она ее натерла", — объясняла агент певицы Анна Исаева.

Ранее друг Началовой рассказал kp.ru, как у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. "Рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет", — пояснил собеседник.

Julija Načialova / Foto: Scanpix, Sputnik

По словам источника НСН, сначала врачи заподозрили у Началовой рожу и заражение крови, объяснив этим запущенность раны. Позже они опровергли эти диагнозы. Выяснилось, что из-за подагры, которой певица страдает не первый год, на ее теле периодически появляется сыпь, похожая на симптомы рожи. Уже в клинике началось резкое ухудшение состояния артистки: резкий скачок сахара и, как следствие, медикаментозная кома.

СМИ также сообщали о почечной недостаточности и отеке мозга, а также пневмонии, но официальных подтверждений этому не было.

По данным Super.ru, причиной ухудшения состояния здоровья певицы стала неудачная операция по увеличению груди.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. С двухлетнего возраста занималась вокалом, в пять уже пела на профессиональной сцене. В 1991-92 годах участвовала в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", одержала в нем победу. Снималась в кино, на телевидении.

Была замужем за певцом и музыкантом Дмитрием Ланским (развелись в 2004 году). В 2006 году вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина, с которым прожила в браке 5 лет и родила дочь Веру. С 2011 по 2016 годы состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым.