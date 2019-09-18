Тизер программы Ксении Собчак появился прямо перед ее свадьбой с режиссером Константином Богомоловым. Как сообщалось, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья были в числе гостей торжества. Малахов стал свидетелем во время венчания пары.

“Привет, Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Ага. Оно изменит всю мою жизнь”, — делится Собчак. Андрей Малахов вместе с супругой Натальей Шкулевой иронично ответили теледиве. В кадре пара также лежит в ванной. “Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты”, — говорит шоумен в трубку и завершает разговор. После этого в объектив камеры попадают детские игрушки, плавающие в воде и пене. Таким необычным способом телеведущий отреагировал на тизер нового шоу Ксении Собчак, которое скоро появится на экранах. Как сообщают анонимные источники, журналистка станет ведущей проекта “Пусть говорят” на Первом канале.

Эта программа является прямым конкурентом ток-шоу “Прямой эфир” Малахова, которое выходит на “России 1”. Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова в беседе с Telegram-каналом “Подъем” не подтвердила и не опровергла эти сведения. “Мы будем держать вас в курсе”, — сказала она.

Напомним, Андрей Малахов 12 лет вел ток-шоу “Пусть говорят”. В 2017 году он ушел с Первого канала в ВГТРК. Его место занял телеведущий Дмитрий Борисов, который ведет программу по настоящее время.