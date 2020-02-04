Оригинальный снимок был впервые опубликован в октябре 1932 года на странице издания New York Herald Tribune. На нем запечатлены 11 рабочих во время строительства здания, которые сидят на балке на высоте более 200 метров, читают газеты и едят.
На том же фото в украинском учебнике с края можно заметить звезду трилогии «Матрица», которого добавили на снимок с помощью фотошопа. Пользователи в соцсетях выяснили, что для коллажа был использован фото-мем с «грустным» Киану Ривзом, который сидит на лавочке и в одиночестве ест пирожок.
Оплошность создателей учебника в Сети восприняли с юмором. Многие объяснили случайность «особенностью» самого актера: «просто Киану вечен», «он всегда существовал», «По ходу он Горец и бессмертный!!!». Некоторые не преминули воспользоваться случаем, чтобы покритиковать украинцев за их специфический взгляд на историю.
аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A— тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020
«Если они (авторы учебника - ред.) даже нормальную пикчу не смогли найти, то что уж говорить о качестве инфы, изложенной в самом учебнике…», - отметила один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены).
Мем с грустящим Киану Ривзом появился в 2010 году, когда актера случайно заснял фотограф таблоида Splash News Рон Асадориан.
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